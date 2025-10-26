Domenico Tedesco yönetiminde ligde zirve takibine devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da ara transfer döneminde yapılacak hamleler planlanıyor.

İtalyan teknik adamın orta sahaya 8 numara transferi istediği belirtilirken iki oyuncuyu da gözden çıkardığı ifade ediliyordu.

Takımdan gönderilecek oyuncular arasında yer alan Fred ve Szymanski'ye sürpriz bir talip çıktı.

Takvim'in haberine göre; Bundesliga kulüplerinden Leipzig, Fred ile Szymanski için devreye girdi.

Leipzig'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye iki oyuncu için de teklif yapması beklendiği kaydedildi.