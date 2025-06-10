Fenerbahçe'ye Arabistan piyangosu: Talipler

Sezonu kupasız kapatan ve kadroda büyük değişiklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de oyunculara yurt dışından teklifler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen NEOM'un 27 yaşındaki Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
ÖZEL | Neom SC, Youssef En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ediyor.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 9, 2025
Sarı lacivertlilerin sezon başından La Liga ekibi Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri, ilk sezonunda çıktıpı 52 maçta 30 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.