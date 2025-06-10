Fenerbahçe'ye Arabistan piyangosu: Talipler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Arabistan piyangosu: Talipler

Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen NEOM'un Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'yi radarına aldığı öğrenildi.

Sezonu kupasız kapatan ve kadroda büyük değişiklikler yapması beklenen Fenerbahçe'de oyunculara yurt dışından teklifler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Arabistan Pro Lig'e yükselen NEOM'un 27 yaşındaki Faslı yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin sezon başından La Liga ekibi Sevilla'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En-Nesyri, ilk sezonunda çıktıpı 52 maçta 30 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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