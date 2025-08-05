Fenerbahçe'ye Asensio'da kötü haber!

Fenerbahçe, Marco Asensio'yu transfer etmek için Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı ancak sarı lacivertliler, İspanyol oyuncuyu ikna edemedi. Fransız ekibinin başarılı 10 numarası için sıcak bir gelişme yaşandı.
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ASTON VILLA ASENSIO İÇİN FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU
Geçen sezon İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Asensio için Ada ekibi yeniden harekete geçti. Aston Villa'nın yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için PSG'nin kapısını çaldığı gelen haberler arasında.
29 yaşındaki 10 numara için Fenerbahçe'nin şu an beklemeye geçtiği öğrenildi.
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