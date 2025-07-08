Fenerbahçe'ye Atatürk’ün sözleriyle veda etti

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Fenerbahçe'ye Atatürk’ün sözleriyle veda etti

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nigel Hayes-Davis, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle veda etti.

Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak Fenerbahçe Beko'dan ayrılıp kariyerine NBA’de devam etme kararı aldığını duyurmuştu.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE VEDA ETTİ

Nigel Hayes-Davis veda mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini kullandı."Türkiye'den ayrılırken sözlerimi en sevdiğim Türk'ün, Atatürk'ün şu sözleriyle bitirmek istiyorum: "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı, 'Başaracağım' demeye başlayıp sonunda 'Başardım' diyebilenindir." Birlikte zafer ve başarı bizimdi. Şimdi veda zamanı."

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