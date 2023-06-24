Fenerbahçe'ye Becao'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Udineseli Becao'dan müjdeli haber geldi. Oyuncunun kulübü ile sözleşme uzatmak istemediği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Becao'dan müjdeli haber

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezon için kadrosuna Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe, savnmaya da takviye yapmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Udinese forması giyen Rodrigo Becao'dan iyi haber geldi.

Sky Sports'un haberine göre Becao'nun 2024'te bitecek olan sözleşmesi uzatmak istemiyor.
Bu gelişme üzerine Udinese oyuncunun önünü açma kararı aldı.

Bir süredir Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen transferde önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin olabileceği aktarıldı.

Haberin devamında Becao'nun ayrılmak istemesi sonrası Fenerbahçe'nin devreye girerek transferi birkaç gün içinde bitirebileceği kaydedildi.

Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Son Haberler
Hadise için arkadaşları etten duvar ördü Magazin
Hadise için arkadaşları etten duvar ördü
Hem kaza yaptı hem de o kaza anını böyle kaydetti Güncel
Hem kaza yaptı hem de o kaza anını böyle kaydetti
Su yosunu bağırsakları saat gibi çalıştırıyor Sağlık
Su yosunu bağırsakları saat gibi çalıştırıyor
Valencia Colorado'da taşları yerinden oynattı Spor
Valencia Colorado'da taşları yerinden oynattı
Su yosunu cildin güzel görünmesine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Su yosunu cildin güzel görünmesine iyi geliyor
Titanik’e giden denizaltı kazasında şok ortaya çıktı Dünya
Titanik’e giden denizaltı kazasında şok ortaya çıktı
Kaymakam istediği yemek çıkmayınca müdür vekilini görevden aldı Güncel
Kaymakam istediği yemek çıkmayınca müdür vekilini görevden aldı