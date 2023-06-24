Fenerbahçe'ye Becao'dan müjdeli haber

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezon için kadrosuna Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe, savnmaya da takviye yapmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde olan Udinese forması giyen Rodrigo Becao'dan iyi haber geldi.

Sky Sports'un haberine göre Becao'nun 2024'te bitecek olan sözleşmesi uzatmak istemiyor.

Bu gelişme üzerine Udinese oyuncunun önünü açma kararı aldı.

Bir süredir Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen transferde önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin olabileceği aktarıldı.

Haberin devamında Becao'nun ayrılmak istemesi sonrası Fenerbahçe'nin devreye girerek transferi birkaç gün içinde bitirebileceği kaydedildi.

Udinese formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Becao, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.