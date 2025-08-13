Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'u 5-2 yenerek Play-Off turuna yükselen Fenerbahçe'de maç içinde sakatlık yaşayan Mert Müldür ve Jhon Duran'ın sağlık durumu hakkında gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Mert Müldür omuzundaki ağrı nedeniyle MR'a girdi.

Jhon Duran'ın durumunun ise iyi olduğu ve MR'a gerek görülmediği öğrenildi.

???? Mert Müldür, omzundaki ağrı sebebiyle MR'a girdi. Sonuç bekleniyor. Jhon Duran'ın durumu iyi, MR'a gerek görülmedi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 13, 2025

Jhon Duran Kadıköy'deki ilk maçında golünü atarak takımını Feyenoord karşısında 2-1 öne geçirmişti.

Sarı lacivertliler cumartesi günü Göztepe deplasmanında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. 20 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Kadıköy'de Benfica'yı konuk edecek.