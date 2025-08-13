Fenerbahçe'ye bir iyi bir kötü haber

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçında sakatlanan oyuncuları Mert Müldür ve Jhon Duran'dan bir iyi bir kötü haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'u 5-2 yenerek Play-Off turuna yükselen Fenerbahçe'de maç içinde sakatlık yaşayan Mert Müldür ve Jhon Duran'ın sağlık durumu hakkında gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Mert Müldür omuzundaki ağrı nedeniyle MR'a girdi.

Jhon Duran'ın durumunun ise iyi olduğu ve MR'a gerek görülmediği öğrenildi.

Jhon Duran Kadıköy'deki ilk maçında golünü atarak takımını Feyenoord karşısında 2-1 öne geçirmişti.

Sarı lacivertliler cumartesi günü Göztepe deplasmanında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. 20 Ağustos'ta ise Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda Kadıköy'de Benfica'yı konuk edecek.

