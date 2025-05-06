Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Fenerbahçeli yıldız ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi: Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş. Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Artroskopik debridman nedir?

Artroskopik debridman, özellikle hafif artritten etkilenen eklemleri ifade eder ve gelişmiş olabilecek kıkırdak veya ekstra kemiğin çıkarılmasını içerir. Ayak bileği debridmanı, ayak bileği eklemini düzenlemek anlamına gelir. Eklemde iltihap (şişlik) de olabilir ve bu, sertliğe veya ağrıya neden oluyorsa çıkarılır.