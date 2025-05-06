Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Fenerbahçeli yıldız ameliyat edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Fenerbahçeli yıldız ameliyat edildi

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş ameliyat edildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi: Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş. Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Altunizade Hastanesi’nde sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Artroskopik debridman nedir?

Artroskopik debridman, özellikle hafif artritten etkilenen eklemleri ifade eder ve gelişmiş olabilecek kıkırdak veya ekstra kemiğin çıkarılmasını içerir. Ayak bileği debridmanı, ayak bileği eklemini düzenlemek anlamına gelir. Eklemde iltihap (şişlik) de olabilir ve bu, sertliğe veya ağrıya neden oluyorsa çıkarılır.

Son Haberler
HSK seçimlerinde ortalık karıştı! CHP seçimden çekildi...
HSK seçimlerinde ortalık karıştı! CHP seçimden çekildi...
Vantilatörün çok daha iyi soğutmasını sağlayan tüyo! Ev buz gibi oluyor
Vantilatörün çok daha iyi soğutmasını sağlayan tüyo! Ev buz gibi oluyor
Emniyet Müdürlüğü'nden İmamoğlu'na suikast açıklaması
Emniyet Müdürlüğü'nden İmamoğlu'na suikast açıklaması
Fenerbahçe istifa sesleri arasında Karşıyaka'yı geçti, liderliği garantiledi
Fenerbahçe istifa sesleri arasında Karşıyaka'yı geçti, liderliği garantiledi
Minibüs şoförü seyir halindeyken öyle bir şey yaptı ki!...
Minibüs şoförü seyir halindeyken öyle bir şey yaptı ki!...