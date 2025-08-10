Fenerbahçe'ye büyük gelir kapısı: Milli Kaleci Ligue 1 yolcusu!

Lucas Chevalier'yi 40 milyon Euro karşılığında PSG'ye satan Ligue 1 ekibi Lille yeni kaleci arayışında rotayı Türkiye'ye çevirdi.

LILLE EYÜPSPOR'DAN BERKE ÖZER'İ İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, Eyüpspor'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE YÜZDE 40 PAY ALACAK

Fransız ekibi bu transferi gerçekleştirmesi halinde Fenerbahçe'nin de ciddi bir gelir elde etmesi söz konusu.

Sarı lacivertli kulübün Berke Özer'in sonraki satışından yüzde 40 pay alma hakkı bulunuyor.