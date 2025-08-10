Fenerbahçe'ye büyük gelir kapısı: Milli Kaleci Ligue 1 yolcusu!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye büyük gelir kapısı: Milli Kaleci Ligue 1 yolcusu!

PSG'ye sattıkları Lucas Chevalier'nin yerine kaleci arayışına giren Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Eyüpspor'da çıkış yakalayan milli kaleci Berke Özer'i gündemine aldı.

Lucas Chevalier'yi 40 milyon Euro karşılığında PSG'ye satan Ligue 1 ekibi Lille yeni kaleci arayışında rotayı Türkiye'ye çevirdi.

LILLE EYÜPSPOR'DAN BERKE ÖZER'İ İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, Eyüpspor'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE YÜZDE 40 PAY ALACAK

Fransız ekibi bu transferi gerçekleştirmesi halinde Fenerbahçe'nin de ciddi bir gelir elde etmesi söz konusu.

Sarı lacivertli kulübün Berke Özer'in sonraki satışından yüzde 40 pay alma hakkı bulunuyor.

Son Haberler
İkinci elde araçta 1 milyon lira ilgisi! Kredi kartı hareketlendirdi
İkinci elde araçta 1 milyon lira ilgisi! Kredi kartı hareketlendirdi
Boğaz'da tekne arızalandı, akıntıda sürüklendi
Boğaz'da tekne arızalandı, akıntıda sürüklendi
Fenerbahçe transferden vazgeçti! Taraftar tepkisi geri adım attırdı
Fenerbahçe transferden vazgeçti! Taraftar tepkisi geri adım attırdı
Altından bal damlayan incir üreticisinin yüzü güldü!
Altından bal damlayan incir üreticisinin yüzü güldü!
Barajda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Barajda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı