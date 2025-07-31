Fenerbahçe'ye büyük şok! Ali Koç'a seçimi kaybettirecek gelişme: Transfer tam bitti derken...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye büyük şok! Ali Koç'a seçimi kaybettirecek gelişme: Transfer tam bitti derken...

Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de, Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio ile anlaşıldığı ve yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirecek olan uçağın hazır olduğu iddia edilmişti. Kanarya'nın, İspanyol oyuncuyu yarın şehre getirmeyi planladığı haberleri basına yansımıştı. Ancak İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin planlarını yıkacak bir gelişme duyurdu. İşte detaylar...

Transferde vites artıran Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Marco Asensio. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devinin, Asensio ve kulübü Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

İspanyol futbolcuyla ilgili son derece sürpriz bir gelişme yaşandı.

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MARCO ASENSIO'DA FENERBAHÇE'YE DİŞLİ RAKİP!

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Portekiz ekibi Benfica, Paris Saint-Germain'e Marco Asensio için 11 milyon euroluk teklif yaptı. Kadrosuna kaliteli isimleri katmak isteyen kırmızılıların gelecek cevabı beklediği belirtildi.

Öte yandan, İspanya'dan da talipleri olan 29 yaşındaki futbolcuya Inter'in de ilgisinin olduğu iddia edildi. Ancak Serie A ekibinin henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

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