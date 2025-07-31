Fenerbahçe'ye büyük şok! Ali Koç'a seçimi kaybettirecek gelişme: Transfer tam bitti derken...

Transferde vites artıran Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Marco Asensio. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig devinin, Asensio ve kulübü Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

İspanyol futbolcuyla ilgili son derece sürpriz bir gelişme yaşandı.

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MARCO ASENSIO'DA FENERBAHÇE'YE DİŞLİ RAKİP!

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Portekiz ekibi Benfica, Paris Saint-Germain'e Marco Asensio için 11 milyon euroluk teklif yaptı. Kadrosuna kaliteli isimleri katmak isteyen kırmızılıların gelecek cevabı beklediği belirtildi.

Öte yandan, İspanya'dan da talipleri olan 29 yaşındaki futbolcuya Inter'in de ilgisinin olduğu iddia edildi. Ancak Serie A ekibinin henüz resmi bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

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