Fenerbahçe'ye büyük şok: Yuvadan ayrılıyor

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Fenerbahçe'ye büyük şok: Yuvadan ayrılıyor

Fenerbahçe Beko ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Sırp yıldız Marko Guduric, İtalya yolcusu.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nın yıldız oyuncusu Marko Guduric, sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer teklifleri aldı.

Final Four'da gösterdiği performansla şampiyonlukta pay sahibi olan 30 yaşındaki basketbolcuya İtalyan ekibi Olimpia Milano talip oldu.

Sırp yıldıza 3 yıllık sözleşme öneren Milano'nun yıllık 2,7 milyon euro maaş teklif ettiği, Guduric'in de teklifi kabul edeceği öne sürüldü.

Bu sezon 39 milyon euroluk bütçesiyle EuroLeague'in en pahalı üçüncü kulübü olan Milano sezonu 11'inci sırada bitirerek hayal kırıklığına uğramıştı.

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