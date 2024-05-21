Fenerbahçe'ye Covid saldırısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in iddialarına yanıt veren Can Gebetaş "Büyük algı manipülasyonu" sözleriyle Sarı Kırmızılıların açıklamarına tepki gösterdi.

Özbek'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 70-80 silahlı kişiyle stada geldi iddialarına yanıt gecikmedi.

Gebetaş, "Başkanımız Ali Koç, stada yalnız geldi. 70-80 silahlı kişiyle gelmiş gibi bir izlenim yaratmak son derece yanlış ve algı oyunudur" dedi.

Gebetaş, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın son yıllarda maruz kaldığı ötekileştirme ve adaletsizliklere dikkat çekti ve "Fenerbahçe, futbol sistemimizdeki ötekileştirmeye karşı büyük bir mücadele veriyor. Sezon boyunca adaletsiz kararlar ve şampiyonluk yarışında geride bırakılma çabaları açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gebetaş, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tarihi üstünlüğünü ve son galibiyetin önemini vurguladı. "Bu galibiyet, sisteme karşı verilen mücadelenin bir sonucu. Başkanımız ve camiamız bu zaferin farkındaydı ve oyuncularımızı kutlamak istedi" dedi.

Gebetaş, olaylarla ilgili olarak, "Başkanımız Ali Koç, soyunma odasına gittiğinde taraftarlarımız 'Yönetim takımı buraya getir' diye tezahürat yapıyordu. Ancak takım sahaya çıktığında taraftarlar gitmişti. Biz sadece galibiyet fotoğrafı çekmek istedik" şeklinde konuştu.

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Son olarak, Gebetaş, Galatasaray yönetiminin iddialarının abartılı olduğunu belirtti ve şu sözlerle Özbek'e tepki gösterdi:

Galatasaray Kulübü, sayıyı her geçen gün artırıyor. Bu, Kovid döneminde olduğu gibi, gerçek dışı iddialarla karalama kampanyasının bir parçası.

Bu aynı Kovid döneminde seyircisiz oynanan bir maçta 200 kişi devletin talebiyle aldığımız kişilere yönelik 5000 kişi aldılar, demişlerdi.

O zaman maddi gerçekleri ortaya koymuştuk. Bu da ona benzer bir karalama kampanyası. Buna da müsade etmeyiz.

Dolayısıyla 70-80 kişi geldi diye bir mafya filminin senaryosunu mu anlatıyor yoksa benim de orada olduğum bire bir şahit olduğum konulara ilişkin mi yorum yapıyor, ben karar veremedim.