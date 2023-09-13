Fenerbahçe'ye Dendocker müjdesi. İngiliz basını son detayları açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Leander Dendoncker'in peşine düştü. Sarı Lacivertliler, Belçikalı oyuncuyu renklerine bağlayabilir.

Fenerbahçe'ye Dendocker müjdesi. İngiliz basını son detayları açıkladı

Sezona flaş transferlerle giren Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertlilerin listesindeki isimlerden biri de Aston Villa forması giyen Leander Dendoncker.

İngiliz basınından Football Insider'ın geçtiği habere göre; Aston Villa, Fenerbahçe ile Dendoncker transferinde kiralık ya da bonservis formülüyle anlaşmaya açık olduğu belirtildi.

Yine haberde 28 yaşındaki Belçikalı ön liberonun, İngiliz ekibiyle 2027'ye kadar geçerli sözleşmesinin olduğu hatırlatıldı.

Aston Villa'da düzenli forma şansı bulamayan Dendoncker bu sezon 1 maçta sadece 21 dakika süre alabildi.

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