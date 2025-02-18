Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjdeli haber geldi

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Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjdeli haber geldi

Fenerbahçe’ye kritik Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncularından iyi haber geldi. Sarı lacivertlilerin sakatlığı bulunan 3 oyuncusundan kritik derbide yararlanması bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’de şampiyonluk yarışı için en kritik maçını deplasmanda Galatasaray’a karşı oynayacak. Sarı lacivertileri kritik maçta rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3’e indirmenin hesaplarını yapıyor.

Sarı lacivertlilerde artan hücum performansının yanı sıra sakat oyuncuların durumu da dikkat çekiyor. Fenerbahçe’ye kritik maç öncesi sevindirici haber geldi. Bireysel çalışmalara başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma katılması bekleniyor.
Livakovic'in UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçına yetişme ihtimali bulunsa da Portekizli çalıştırıcı tecrübeli file bekçisini Galatasaray derbisine saklayabileceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecekleri bekleniyor. İsmail ve Çağlar'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecekleri kaydedildi.

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