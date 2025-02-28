Fenerbahçe’ye dev sponsorluk geliri: Toplam borcun 6’da 1’ini kazanacaklar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti.

Akşam’da yer alan habere göre, Ülker ile mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öğrenildi. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye rekor bir ödeme yapacak.



Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 2.9 millyar TL'ye denk geliyor.



Bu para yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan Fenerbahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.