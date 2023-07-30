Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu

Zimbru galibiyetinin ardından hazır bir görüntü veren Fenerbahçe, yeni transferleriyle seyirciyi hareketlendirdi. Hırvat kaleci Livakovic'i de trasnfer etmek isteyen Sarı Lacivertliler'in karşısına engel çıktı.

Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Dzeko, Tadic ve Kent gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları hız kesmiyor.

Sarı Lacivertli takımın transfer listesinin üst sıralarda yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.

Hırvat basınından Sportske'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin aşama kaydettiği Livakovic transferinin henüz mutlu sonla bitmemesinin sebebi, Dinamo Zagreb'in Livakovic'in istediği 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde ısrarcı bir tutum sergilemesi olduğu iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro gibi bir ücret ödemek istemediği ancak Zagreb ekibinin ise bu ücretten düşük bir bedeli kabul etmeyeceği ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın Güncel
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor! Süreyi geçirene rekor ceza Ekonomi
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor! Süreyi geçirene rekor ceza
Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk Magazin
Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk
Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı
İstiklal Caddesi’nde restoranın çatısı yandı Güncel
İstiklal Caddesi’nde restoranın çatısı yandı
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi Siyaset
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi