Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Dzeko, Tadic ve Kent gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları hız kesmiyor.

Sarı Lacivertli takımın transfer listesinin üst sıralarda yer alan Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı.



Hırvat basınından Sportske'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin aşama kaydettiği Livakovic transferinin henüz mutlu sonla bitmemesinin sebebi, Dinamo Zagreb'in Livakovic'in istediği 10 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde ısrarcı bir tutum sergilemesi olduğu iddia edildi.



Haberde, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro gibi bir ücret ödemek istemediği ancak Zagreb ekibinin ise bu ücretten düşük bir bedeli kabul etmeyeceği ifade edildi.