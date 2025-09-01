Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!

Ederson ile anlaştığı iddia edilen Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği merak konusu olmaya başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat eldivenine, İngiltere Premier Lig'den bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Dominik Livakovic için İngiltere'den teklif geldi. Deneyimli eldiven, Ada ekibine transfer olabilir.

WEST HAM UNITED'DAN DOMINIK LIVAKOVIC İÇİN TEKLİF

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; West Ham United, Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. 30 yaşındaki futbolcu için ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde masada olduğu belirtildi.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Hırvat kaleciye, West Ham United dışında Avrupa'dan birçok kulüpten yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

