Fenerbahçe’ye dönen oyuncu forma giymeden yeni takımına gidecek

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Fenerbahçe’ye dönen oyuncu forma giymeden yeni takımına gidecek

Fenerbahçe’den Brezilya ekiplerinden Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique sarı lacivertlilere döndü. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe formasını giymeden yeni takımına transfer olacağı öğrenildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Brezilya Ligi ekiplerinden Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilere geri döndü.

Fenerbahçe'ye döner dönmez ilk işi tesislerden fotoğraf paylaşmak olan Brezilyalı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Barış Yurduseven'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Lincoln Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna katacak.

Lincoln Henrique kiralık olarak formasını giydiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol-4 asistlik skor katkısı verdi.

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