Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic'ten kötü haber! Öyle bir rakip çıktı ki...

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Fenerbahçe'ye Dusan Vlahovic'ten kötü haber! Öyle bir rakip çıktı ki...

Önümüzdeki sezon için forvet transferi yapmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, gündemine Juventus'ta forma giyen Dusan Vlahovic'i almıştı. Sarı-laicvertlilere, bu transfer için çok büyük bir rakip çıktı. İşte detaylar...

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, bu bölgeye Dusan Vlahovic'i transfer etmek için kolları sıvamıştı. Hatta, Vlahovic için yapılan görüşmelerde sona gelindiği iddia edilmişti. Yaşanan son gelişmeler ise Fenerbahçe'nin yoluna taş koydu.

DUSAN VLAHOVIC İÇİN REAL MADRID YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

İspanyol devi Real Madrid, ismi bir süre Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü yıldız golcüyü transfer etmek için çalışmalara başladı.

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İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Juventus'ta forma giyen Sırp forvet Dusan Vlahovic'e olan ilgisini yeniden canlandırdı.Real Madrid kadrosunda eksikliği hissedilen "saf santrfor" rolüne, yüksek maliyetine rağmen Vlahovic'in mükemmel uyum sağlayabilecek aktarıldı.

Juventus yönetiminin ise Real Madrid'in resmi olarak talip olması durumunda transfer pazarlıklarını 70 milyon euro'dan başlatacağı öne sürüldü.

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