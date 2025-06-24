Fenerbahçe'ye 'evet' dedi: 130 milyonluk yıldızın maaşı belli oldu

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Fenerbahçe'ye 'evet' dedi: 130 milyonluk yıldızın maaşı belli oldu

Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü İngiliz yıldız Jadon Sancho, sarı lacivertlilerin teklifine olumlu dönüş yaptı.

Güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Jadon Sancho ile görüşmelerde mesafe kat edildiği öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk maaş teklifine olumlu cevap verdiği iddia edildi.

Manchester United ile pazarlıklara başlayacak olan sarı-lacivertlilerin, transferi sonuçlandırması bekleniyor.

Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 130 milyon euro piyasa değerine ulaşan Sancho geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti. Yıldız futbolcu 42 maçta 5 gol-10 asistlik performans sergilemişti.

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