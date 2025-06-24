Fenerbahçe'ye 'evet' dedi: 130 milyonluk yıldızın maaşı belli oldu

Güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Jadon Sancho ile görüşmelerde mesafe kat edildiği öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin 10 milyon euroluk maaş teklifine olumlu cevap verdiği iddia edildi.