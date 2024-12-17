Fenerbahçe’ye Eyüpspor maçı öncesi 2 müjde geldi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'tan olumlu haberler geldi.
Sarı lacivertlilerde, Başakşehir maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in yanı sıra yedek kaleci İrfan Can Eğribayat da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzaktı.
Ancak İrfan Can'dan iyi haber geldiği ve cuma günü kaleyi koruma ihtimalinin arttığı öğrenildi. 26 yaşındaki file bekçisi yarın antrenmanlara başlayacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığında da ibre pozitif yöne doğru dönüyor. Tecrübeli oyuncunun bir aksilik olmazsa yakın zamanda antrenmanlara başlaması planlanıyor.