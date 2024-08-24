Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu yerine 50 milyon euro'luk sol bek

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olması Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kanarya, Chelsea'de kadroda düşünülmeyen sol bek Ben Chilwell'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'de transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine yeni bir oyuncu arayışı başladı.

Bu kapsamda, Sarı-Lacivertlilerin Ben Chilwell ile ilgilendiği iddia edildi.

50 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Chelsea, 2020 yılında Leicester'dan 50 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ben Chilwell'i yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

Teknik direktör Enzo Maresca, Chilwell hakkında yaptığı açıklamada, "Herkese süre vermem imkansız. Süre almak istiyorsa ayrılması daha iyi olur. Chilwell harika bir oyuncu ancak pozisyonuyla ilgili zorlanabileceğini kendisine ilettim. Bu acımasızca değil, dürüstçe" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Ben Chilwell'in transferine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin resmiyet kazanmasının ardından Chilwell için girişimlerini hızlandıracak.

Chelsea'nin, 3 yıl daha sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bekin transferi için her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Chilwell, 1172 dakika sahada kalıp 1 asist yaptı.

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