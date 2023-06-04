Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, eski futbolcusu Yüksel Gündüz'ün vefat ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu 4750 sicil numaralı YDK üyemiz Yüksel Gündüz’ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1957-58 sezonu sonunda transfer olduğu Fenerbahçemizde; 1958-59 İstanbul Profesyonel Ligi, 1959, 1960-61 ve 1963-64 Türkiye Ligi ve 1964 Atatürk Kupası şampiyonlukları yaşayan ve yaşatan Yüksel Gündüz, 1'i A Millî Takım, 2'si A2 Millî Takım, 1'i U21 Millî Takım, 6’sı da U18 Milli Takım olmak üzere toplam 10 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı terletti.

Sarı lacivertli forma altında ilklere de imza atan ‘Fırtına’ lakaplı eski futbolcumuz Yüksel Gündüz, 1962-63 sezonunda Türkiye Kupası finali oynayan kadroda da yer aldı ve Fenerbahçemizin ilk Türkiye Kupası maçında Adana’da Adanademirspor’u 2-1 yenmesiyle kupa tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Yüksel Gündüz’e Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''

85 yaşındaki Yüksek Gündüz için yarın saat 11.00'de Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde tören düzenlenecek. Eski milli oyuncunun cenazesi, öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DERBİYE SİYAH PAZUBANTLA ÇIKILACAK

Bu arada sarı lacivertli futbolcular, Yüksek Gündüz'ün vefatı nedeniyle bu akşam oynayacakları Galatasaray derbisine siyah pazubantla çıkacaklar.