Fenerbahçe'ye Gaziantep'te şok karşılama

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe takım otobüsünü karşılayan sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç İstifa tezahüratları yaptı. Taraftarlar bir de pankart açtı "Seni biz getirdik, biz göndereceğiz."

ÜÇ OYUNCU KADRODA YOK

İstifa tezahüratları ile otele giren Fenerbahçe 19.00'da Gaziantep FK ile karşılaşacak. Allan Saint-Maximin, Mert Müldür ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken kamp kadrosunda yer alan oyuncular belli oldu.

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.