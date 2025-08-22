Fenerbahçe'ye gidecek derken Benfica'dan sürpriz atak

Portekiz temsilcisi Benfica bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Aktürkoğlu'nun transfer sezonunun açılmasından sonra Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyordu.

Bu konu hakkında Benfica teknik direktörü Bruno Lage "Kerem Aktürkoğlu için bir teklif var ve bu teklif de Başkan Rui Costa'nın elinde ancak Kerem aklı, bedeni ve ruhuyla hazır bir şekilde maçları kazanmamıza yardımcı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.