Fenerbahçe'ye gidecek derken Benfica'dan sürpriz atak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye gidecek derken Benfica'dan sürpriz atak

Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalama kararı aldı

Portekiz temsilcisi Benfica bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Aktürkoğlu'nun transfer sezonunun açılmasından sonra Fenerbahçe'ye geleceği konuşuluyordu.

Bu konu hakkında Benfica teknik direktörü Bruno Lage "Kerem Aktürkoğlu için bir teklif var ve bu teklif de Başkan Rui Costa'nın elinde ancak Kerem aklı, bedeni ve ruhuyla hazır bir şekilde maçları kazanmamıza yardımcı olmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi üç kötü bir iyi haber
Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi üç kötü bir iyi haber
Trump, Putin'e süre verdi!
Trump, Putin'e süre verdi!
Eskişehirspor yeni transferini tanıttı
Eskişehirspor yeni transferini tanıttı
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi! Gündemi sarsacak kulis bilgisi
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi! Gündemi sarsacak kulis bilgisi
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan kahreden haber!
Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan kahreden haber!