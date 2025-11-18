Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde belirlediği hedeflere engin adımlarla yürüyen Fenerbahçe'de yönetim ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Domenico Tedesco'nun 8 numara talebine karşılık yönetim Alman yıldız Leon Goretzka'yı gündemine almıştı. Ancak Bayern Münih ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek tecrübeli orta saha oyuncusundan kötü haber geldi.

Bild'in haberine göre; Bayern Münih, Juventus'un 10 milyon Euro'luk teklifini geri çevirerek ara dönemde Goretzka'yı elden çıkarmayı düşünmediklerini İtalyan ekibine bildirdi.

Bunun üzerine Fenerbahçe'nin de Goretzka için yapacağı muhtemel teklifin önü kesilmiş oldu.

Sarı Lacivertliler'in bu bölge için alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.