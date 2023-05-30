'Fenerbahçe'ye haram geceler. Ali Koç Galatasaraylı oldu'

En son söyleyeceğimiz cümleyi

En başta yazalım...

Eğer kalitenizden ödün verir;

Yıldız futbolcularla yola çıkmazsanız

Hüsran yaşarsınız..

Fenerbahçe'de de durum aynen böyle oldu...

Sezon başından beri yazdığımız gibi

Ali Koç'un Başkanlığı'ndaki Fenerbahçe Yönetimi

"Yoğurt yemekten" adam gibi transferler yapamadılar..

Gustavo Henrique; Luan Peres;

Willian Arao; Joshua King;

Jayden Oosterwolde; Samet Akaydın

Ve Tiago Çukur için

"ALMAYIN" dedik;

Biz kötü olduk...

Galatasaray şampiyon oluyor

Kalesinde Fernando Muslera;

Stoperi Victor Nelsson;

Orta sahası Sergio Oliveira;

Kanat oyuncuları Milot Rashica ve Kerem Aktürkoğlu;

10 numarası Dries Mertens

Santrforları Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis..

Peki Fenerbahçe'nin kadrosunda

Direkt Galatasaray ilk 11'ini koyabileceğiniz kim var?

Sadece Miguel Crespo...

Peki o Miguel Crespo nerede?

Teknik Direktör Jorge Jesus'un yanında kulübede..

İşte bu kadro kalitesizliği Galatasaray şampiyon yaptı...

Giresunspor ve Beşiktaş'a 5'er;

Galatasaray; Trabzonspor ve Konyaspor'a 3'er;

Adana Demirspor; İstanbulspor ve Ümraniyespor'a 2'şer puan kaybeden bir takım

Zaten şampiyon olmasın...

7 puan kaybedilen Ümraniyespor ve Giresunspor küme düştü..

Dolayısıyla Başkan Ali Koç başlıca suçludur..

Adam akıllanmıyor;

5 senedir aynı hataları yapıyor...

Büyük Fenerbahçe taraftarına da kahır çekmek düşüyor..

Antalyaspor karşısında Fenerbahçe hızlı başladı..

Arda Güler'in sağ çaprazdan sol ayağının dışıyla verdiği pasta

Topla buluşan Enner Valencia; rakibi Veysel Sarı'yı peşine takıp

Sağ ayağıyla yaptığı enfes vuruşla Brezilyalı kaleci Helton Leite'yi avlıyor;

ÜLKER Stadı'nı ayağa kaldırıyordu

Sarı-kanaryalar 1-0 öndeydi..

Golden sonra konuk Antalyaspor Sam Larsson

Ve Fernando Martins'le pozisyon buluyor;

Ancak Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat karşılıyordu...

Sarı-lacivertliler ise ilk yarıda Michy Batshuayi ve Willian Arao ile

Kafayla şanslarını denediler;

Kaleci Helton Leite karşıladı...

İlk yarının sonlarına doğru da İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşunu

Brezilyalı file bekçisi Helton Leite kurtarmayı başarıyordu..

İkinci yarının başında konuk Antalyaspor'da

Haji Wright Fenerbahçe kalesini düşündü;

Sonuç alamadı..

Fenerbahçe'deyse Miha Zajc kaleyi bulamazken;

Attila Szalai'nin cılız kafa vuruşunu

Kaleci Helton Leite rahatça önledi..

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin;

Orta sahadan Erdal Rakip ve hücum bölgesinden Doğukan Sinik'i kenara alıp

Japon yıldız Shoya Nakajima ve Cezayirli kanat oyuncusu Hossam Ghacha'yı sahaya sürerken

Oyunda daha efektif olmayı amaçlıyordu..

65'teyse Sam Larsson'un yerine Senegalli yıldız Alassane Ndao'yu alarak

Tüm kozlarını oynuyordu..

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise

2 golcüsü Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi kenara alıp;

Joao Pedro ve Joshua King'i içeri atarak

Büyük bir risk almıştı...

Sarı kanaryalar bu değişiklikler sonrası

Arda Güler'in pasında Miha Zajc ile kaleyi yokladı;

Sloven yıldız Miha Zajc kaleci Helton Leite'nin üzerine vurunca

Fenerbahçe mutlak bir golden daha oluyordu...

Son bölümde Antalyaspor Hossam Ghacha ile yine pozisyon buldu

Ancak kaleyi tutturamadı..

Nuri Şahin bu kez de orta sahadan Fredy Ribeiro'yu çıkarıp

Gol bölgesine Bertuğ Yıldırım'ı oyuna alıyor

Ve Fenerbahçe'ye saldıracağını ilan ediyordu..

Sarı-lacivertlilerdeyse Arda Güler'in pasında

Joshua King'in sol çaprazdan vuruşu kaleyi bulmuyordu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;

İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in yerlerine

Diego Rossi ve Emre Mor'u oyuna alıyordu.

Ancak bu değişiklikler fayda etmeyecekti..

Son anlarda Ferdi Kadıoğlu'nun pasında

Miha Zajc sağ çaprazdan attığı şutla kaleci Helton Leite'yi avlayınca

Fenerbahçe maçı 2-0 kazanıyordu;

Ancak bu galibiyet hiçbir şeye yetmeyecekti..

Zira Başkent'te Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray

Şampiyon oluyordu..

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yöneticilere tavsiyem

GS STORE'a gidip kıyafet alsınlar ve üzerlerine giysinler;

Zira Galatasaray'a onlardan fazla çalıştılar..

Sarı-lacivertli taraftarlara da

Yine "HARAM GECELER" şarkısını söylemek düştü..