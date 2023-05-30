'Fenerbahçe'ye haram geceler. Ali Koç Galatasaraylı oldu'

En son söyleyeceğimiz cümleyi
En başta yazalım...
Eğer kalitenizden ödün verir;
Yıldız futbolcularla yola çıkmazsanız
Hüsran yaşarsınız..
Fenerbahçe'de de durum aynen böyle oldu...
Sezon başından beri yazdığımız gibi
Ali Koç'un Başkanlığı'ndaki Fenerbahçe Yönetimi
"Yoğurt yemekten" adam gibi transferler yapamadılar..
Gustavo Henrique; Luan Peres;
Willian Arao; Joshua King;
Jayden Oosterwolde; Samet Akaydın
Ve Tiago Çukur için
"ALMAYIN" dedik;
Biz kötü olduk...
Galatasaray şampiyon oluyor
Kalesinde Fernando Muslera;
Stoperi Victor Nelsson;
Orta sahası Sergio Oliveira;
Kanat oyuncuları Milot Rashica ve Kerem Aktürkoğlu;
10 numarası Dries Mertens
Santrforları Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis..
Peki Fenerbahçe'nin kadrosunda
Direkt Galatasaray ilk 11'ini koyabileceğiniz kim var?
Sadece Miguel Crespo...
Peki o Miguel Crespo nerede?
Teknik Direktör Jorge Jesus'un yanında kulübede..
İşte bu kadro kalitesizliği Galatasaray şampiyon yaptı...
Giresunspor ve Beşiktaş'a 5'er;
Galatasaray; Trabzonspor ve Konyaspor'a 3'er;
Adana Demirspor; İstanbulspor ve Ümraniyespor'a 2'şer puan kaybeden bir takım
Zaten şampiyon olmasın...
7 puan kaybedilen Ümraniyespor ve Giresunspor küme düştü..
Dolayısıyla Başkan Ali Koç başlıca suçludur..
Adam akıllanmıyor;
5 senedir aynı hataları yapıyor...
Büyük Fenerbahçe taraftarına da kahır çekmek düşüyor..
Antalyaspor karşısında Fenerbahçe hızlı başladı..
Arda Güler'in sağ çaprazdan sol ayağının dışıyla verdiği pasta
Topla buluşan Enner Valencia; rakibi Veysel Sarı'yı peşine takıp
Sağ ayağıyla yaptığı enfes vuruşla Brezilyalı kaleci Helton Leite'yi avlıyor;
ÜLKER Stadı'nı ayağa kaldırıyordu
Sarı-kanaryalar 1-0 öndeydi..
Golden sonra konuk Antalyaspor Sam Larsson
Ve Fernando Martins'le pozisyon buluyor;
Ancak Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat karşılıyordu...
Sarı-lacivertliler ise ilk yarıda Michy Batshuayi ve Willian Arao ile
Kafayla şanslarını denediler;
Kaleci Helton Leite karşıladı...
İlk yarının sonlarına doğru da İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşunu
Brezilyalı file bekçisi Helton Leite kurtarmayı başarıyordu..
İkinci yarının başında konuk Antalyaspor'da
Haji Wright Fenerbahçe kalesini düşündü;
Sonuç alamadı..
Fenerbahçe'deyse Miha Zajc kaleyi bulamazken;
Attila Szalai'nin cılız kafa vuruşunu
Kaleci Helton Leite rahatça önledi..
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin;
Orta sahadan Erdal Rakip ve hücum bölgesinden Doğukan Sinik'i kenara alıp
Japon yıldız Shoya Nakajima ve Cezayirli kanat oyuncusu Hossam Ghacha'yı sahaya sürerken
Oyunda daha efektif olmayı amaçlıyordu..
65'teyse Sam Larsson'un yerine Senegalli yıldız Alassane Ndao'yu alarak
Tüm kozlarını oynuyordu..
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise
2 golcüsü Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi kenara alıp;
Joao Pedro ve Joshua King'i içeri atarak
Büyük bir risk almıştı...
Sarı kanaryalar bu değişiklikler sonrası
Arda Güler'in pasında Miha Zajc ile kaleyi yokladı;
Sloven yıldız Miha Zajc kaleci Helton Leite'nin üzerine vurunca
Fenerbahçe mutlak bir golden daha oluyordu...
Son bölümde Antalyaspor Hossam Ghacha ile yine pozisyon buldu
Ancak kaleyi tutturamadı..
Nuri Şahin bu kez de orta sahadan Fredy Ribeiro'yu çıkarıp
Gol bölgesine Bertuğ Yıldırım'ı oyuna alıyor
Ve Fenerbahçe'ye saldıracağını ilan ediyordu..
Sarı-lacivertlilerdeyse Arda Güler'in pasında
Joshua King'in sol çaprazdan vuruşu kaleyi bulmuyordu...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus;
İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in yerlerine
Diego Rossi ve Emre Mor'u oyuna alıyordu.
Ancak bu değişiklikler fayda etmeyecekti..
Son anlarda Ferdi Kadıoğlu'nun pasında
Miha Zajc sağ çaprazdan attığı şutla kaleci Helton Leite'yi avlayınca
Fenerbahçe maçı 2-0 kazanıyordu;
Ancak bu galibiyet hiçbir şeye yetmeyecekti..
Zira Başkent'te Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray
Şampiyon oluyordu..
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yöneticilere tavsiyem
GS STORE'a gidip kıyafet alsınlar ve üzerlerine giysinler;
Zira Galatasaray'a onlardan fazla çalıştılar..
Sarı-lacivertli taraftarlara da
Yine "HARAM GECELER" şarkısını söylemek düştü..