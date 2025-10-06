Fenerbahçe'ye her şey kabus sezonu hatırlatıyor!

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından biri hiç tartışmasız 2018-2019 sezonu olmuştu. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını küme düşme bölgesinde bitirdiği o sezonunda son haftalara kadar Süper Lig'den düşme korkusunu yaşamıştı. O sezonla 2025-26 sezonundaki benzerlikler dikkat çekiyor.

BAŞKAN DEĞİŞMİŞTİ

2018-2019 sezonuna Fenerbahçe başkan değişimi ile başlamıştı. Aziz Yıldırım yönetimi giderken yerine Ali Koç gelmişti. 2025-2026 sezonunda sarı-Lacivertlilerde başkan değişim yaşandı. Ali Koç'un yedi yıllık başkanlığı sona ererken, onun yerine Saadettin Saran seçildi.

DEPLASMAN HÜSRANI

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Süper Lig'de deplasmanda bir türlü istediği sonuçları alamamıştı. Sarı-lacivertliler, ilk dört deplasmanda sadece Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken Yeni Malatyaspor ile Göztepe'ye 1-0 ve Rizespor'a 3-0 boyun eğmişti. Bu sezonda da Fenerbahçe deplasmanda istediği sonuçları alamadı. İlk dört maçında Kanarya bir tek Gençlerbirliği'ni Ankara'da mağlup etti. Göztepe ve Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, Kasımpaşa karşılaşması 1-1 bitti.

AVRUPA'DA DA AYNI RAKİPLER

İki sezon arasındaki başka bir benzerlik de Avrupa kupalarında yaşandı. 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler İstanbul'da 1-1 berabere kalırken deplasmandaki karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkan Kanarya sahadan 4-1 yenik ayrılmıştı.

2025-2026 sezonunda da Fenerbahçe'nin Avrupa yolu aynı 2018-2019 gibi oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakip Benfica'ydı. İlk maç İstanbul'da 0-0 biterken, Lizbon'daki karşılaşma aynı 2018-2019 sezonunda olduğu gibi 1-0 sona erdi. Avrupa Ligi'nde de ilk rakibin Dinamo Zagreb olması dikkat çekici bir tesadüf oldu. Hırvatistan'daki mücadele 3-1 mağlubiyetle sona erdi.

İKİ SEZON ARASINDAKİ BÜYÜK FARK

Bu kadar benzerliği karşın iki sezon arasında ciddi bir fark bulunuyor. Fenerbahçe 2018-2019 sezonunda sarı-lacivertliler, 8 haftada 8 puan toplayabilmiş ve 18 takım arasında 15. sıradaydı. Bu sezon Kanarya, 16 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 22 puanla liderken ikinci Trabzonspor'un 17 puanı var. 16 puanlı Göztepe, averajla sarı-lacivertlileri geride bırakmayı başardı.

