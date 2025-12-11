Bu sezon Türkiye ve Avrupa’da çıktığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe Medicana, ilk mağlubiyetini VakıfBank karşısında aldı.

VAKIFBANK 10'DA 10 YAPTI, FENERBAHÇE İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Guidetti’nin ekibi, deplasmanda sarı lacivertlileri 3-2 mağlup ederek ligde yenilgisi olmayan tek takım konumuna yükseldi.

VakıfBank böylece 10’da 10 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Sarı lacivertliler ise sezonun ilk yenilgisini tattı.

FENERBAHÇE 2-3 VAKIFBANK (SET SONUÇLARI)

1.Set: 25-14

2.Set: 21-25

3.Set: 25-17

4.Set: 23-25

5.Set: 13-15