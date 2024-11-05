Fenerbahçe’ye İrfan Can’dan kötü haber

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Fenerbahçe’ye İrfan Can’dan kötü haber

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin durumu belli oldu. Tecrübeli oyuncunun 2 maçı kaçıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirme şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

İRFAN CAN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

İrfan Can'ın AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyeceği, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

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