Fenerbahçe’ye İtalyan kanat oyuncusu için cevap geldi

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Fenerbahçe’ye İtalyan kanat oyuncusu için cevap geldi

Yıldız isimlerle transferi açmak isteyen Fenerbahçe’nin gündemine son olarak Bologna forması ile parlak bir sezon geçiren Riccardo Orsolini geldi.

Gelecek sezona tartışmasız bir isimlerle bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Yıldız oyuncular ile ilgilenen Fenerbahçe’de son iddia İtalya’dan geldi.

İtalyan basınından DAZN'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini ile ilgileniyor. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu teklifini hazırlayan sarı-lacivertlilere ilk aşamada İtalyan kulübünden olumsuz cevap geldiği ifade edildi.

İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezon 40 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

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