Fenerbahçe'ye Jose Mourinho piyangosu

Düzenleme: Kaynak: SABAH
Fenerbahçe'ye Jose Mourinho piyangosu

Sarı lacivertli takımın Portekizli hocası Jose Mourinho için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de şampiyonluk ümitleri mucizelere kalırken Jose Mourinho'nun geleceği tartışılıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında Mourinho ile yola devam edileceğini açıklamasına rağmen ünlü teknik adama teklifler geliyor.

YILLIK 50 MİLYON EURO

Son olarak Sabah Gazetesi'nin haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq Portekizli teknik adama iki yıl için 50 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği merak konusu.

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