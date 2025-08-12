Fenerbahçe'ye Juventus'lu oyuncudan kötü haber...

Fenerbahçe'nin gündemindeki Juventus orta sahası Douglas Luiz'in Juventus'un kadın futbol takımında oynayan kız arkadaşı Alisha Lehmann, başka bir takıma transfer oldu.

Juventus'un kadın futbol takımında oynayan İsviçreli yıldız Alisha Lehmann'ın yeni takımı belli oldu.

26 yaşındaki ünlü futbolcu bir diğer İtalyan ekibi Como'ya imza attı.

como.jpg

Juventus'un Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz ile birlikte olan İsviçreli oyuncunun yeni takımı, Douglas Luiz'in transferi için de belirleyici olarak görülüyordu.

Fenerbahçe'nin de listesinde olan Douglas Luiz'in Alisha Lehmann'ın Como'ya transfer olmasının ardından İtalya'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

luiz.jpg

Alisha Lehmann ve Douglas Luis Juventus'a beraber transfer olmuştu.

Douglas Luiz geçen sezon Juventus formasıyla çıktığı 19 maçta 877 dakika sahada kalmıştı.

