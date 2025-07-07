Fenerbahçe'ye kalple veda etti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçe'ye kalple veda etti

Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak NBA ekiplerinden Phoenix Suns'a katılacak olan Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

NBA ekiplerinden Phoenix Suns’a transfer olan Nigel Hayes-Davis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Beko'ya veda etti.

Amerikalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 50 sayı atarak rekor kırdığı Alba Berlin maçının ardından çekildiği fotoğrafa ve kedisi ‘Sly’ile olan kareye yer verdi.

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Euroleague'deki 50 sayılık rekor paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından yoğun beğeni kazandı.

Ayrıca gönderisine Phoenix Suns’ın resmi sosyal medya hesabını etiketleyerek kalp emojisi koyan ABD'li oyuncu yeni takımına göz kırptı. Nigel Hayes-Davis’in önümüzdeki günlerde ABD’ye giderek 1 yıllık kontrata imza atması bekleniyor.

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