Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş Aboubakar silahını devreye soktu

Editör: Hamza Özalkuş

Wilfried Zaha’yı isteyen Fenerbahçe’nin B Planı Toko-Ekambi.

Kamerunlu yapılan kanat oyuncusu yaklaşık 3.5 milyon euro’yu bulan teklifi kabul etti. Sarı-lacivertliler ise menajeri ile ayrılık konusunda zorluklar yaşayan Zaha’yı beklediği için Toko-Ekambi’ye “gel imza at” demiyor.

Beşiktaş’ın ise 1.5 milyon euro net maaş artı 1 milyon euro’luk imza parası teklifi baki. Fenerbahçe, Kamerunlu’dan 15 gün süre istedi. Beşiktaş ise Toko-Ekambi’yi Aboubakar vasıtasıyla ikna etmeye çalışıyor. Ekambi 500 bin euro daha teklifini yükseltirse Beşiktaş’a imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Siyah-beyazlılar ise son tekliflerinin 2.5 milyon euro olduğunu iletti.

KADROYA GİREMEDİ

Toko-Ekambi, Lyon ile idmanlara çıkmasına rağmen dün akşam Manchester United ile oynanan hazırlık maçında kadroya alınmadı. Bu da Fransız basını tarafından “ayrılık yakın” diye yorumlandı. Kaynak: Fotospor