Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş Aboubakar silahını devreye soktu

Lyon forması giyen Toko Ekambi’ye hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe teklif yaptı. Siyah Beyazlılar Aboubakar'ı devreye soktu.

Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş Aboubakar silahını devreye soktu

Editör: Hamza Özalkuş

Wilfried Zaha’yı isteyen Fenerbahçe’nin B Planı Toko-Ekambi.

Kamerunlu yapılan kanat oyuncusu yaklaşık 3.5 milyon euro’yu bulan teklifi kabul etti. Sarı-lacivertliler ise menajeri ile ayrılık konusunda zorluklar yaşayan Zaha’yı beklediği için Toko-Ekambi’ye “gel imza at” demiyor.

Beşiktaş’ın ise 1.5 milyon euro net maaş artı 1 milyon euro’luk imza parası teklifi baki. Fenerbahçe, Kamerunlu’dan 15 gün süre istedi. Beşiktaş ise Toko-Ekambi’yi Aboubakar vasıtasıyla ikna etmeye çalışıyor. Ekambi 500 bin euro daha teklifini yükseltirse Beşiktaş’a imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Siyah-beyazlılar ise son tekliflerinin 2.5 milyon euro olduğunu iletti.

KADROYA GİREMEDİ

Toko-Ekambi, Lyon ile idmanlara çıkmasına rağmen dün akşam Manchester United ile oynanan hazırlık maçında kadroya alınmadı. Bu da Fransız basını tarafından “ayrılık yakın” diye yorumlandı. Kaynak: Fotospor

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