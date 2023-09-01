Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde kolay rakipler

Fenerbahçe H Grubu'nda
Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)
Spartak Trnava (Slovakya)
Nordsjaelland (Danimarka)
takımlarıyla eşleşti.
A Grubu: Lille, Slovan O. Ljubljana, Klaksvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu: Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland
4'ERLİ 8 GRUP
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
GRUP MAÇLARI 21 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
İki turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Sevilla'nın müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 22 Mayıs 2024'te İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin ile aynı adı taşıyan statta oynanacak.
İŞTE GRUP MAÇLARININ TARİHLERİ:
1. Maç günü: 21 Eylül 2023
2. Maç günü: 5 Ekim 2023
3. Maç günü: 26 Ekim 2023
4. Maç günü: 9 Kasım 2023
5. Maç günü: 30 Kasım 2023
6. Maç günü: 14 Aralık 2023
Eleme turu Play-Off: 15 ve 22 Şubat 2024
Son 16. Turu: 7 ve 14 Mart 2024
Çeyrek final: 11 ve 18 Nisan 2024
Yarı final: 2 ve 9 Mayıs 2024
Final: 29 Mayıs 2024
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak