Fenerbahçe’ye konuk olacak Çaykur Rizespor’da 2 eksik var

Kaynak: AA
Fenerbahçe’ye konuk olacak Çaykur Rizespor’da 2 eksik var

Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’ye konuk olacak. Karadeniz ekibi zorlu maça 2 eksikle çıkacak.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 27 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligdeki son maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 5-0 yenilmişti.

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