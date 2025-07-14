Fenerbahçe'ye kötü haber!

Jhon Duran, Archie Brown, Abdou Aziz Fall ve Tarık Çetin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin şimdiki transfer hedefi ise Arsenal'in Belçikalı sol açığı Leandro Trossard. İngiliz basınında dün çıkan haberlerde, sarı lacivertlilerin Trossard ile el sıkıştığı ileri sürülmüştü. Bugün ise Alman medyasında bu transferi sekteye uğratabilecek bir iddiaya yer verildi.

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FENERBAHÇE'YE LEANDRO TROSSARD'DA SOĞUK DUŞ!

Bild'de yer alan habere göre; Bundesliga devi Bayern Münih, Leandro Trossard'ın transferiyle ilgileniyor. Alman takımı bir süredir Liverpool'un Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ı kadrosuna katmaya çalışıyor ancak şu ana kadar bu transferi nihayete erdirebilmiş değil. Münih ekibinin, Diaz'a imza attıramaması halinde Trossard'ı tercih edebileceği iddia edildi.

MENAJER DEĞİŞİMİ MÜNİH'E YARADI

Haberde, 30 yaşındaki futbolcunun, yakın zamanda menajerini değiştirdiği ve Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl'in yakın dostu Alman menajer Dirk Hebel anlaştığı ve değişimin transferde Bayern'in işini kolaylaştıracağı yorumu yapıldı.

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