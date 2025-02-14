Fenerbahçe’ye kötü haber geldi: Bir oyuncu daha sakatlandı

Bu sezon özellikle stoper hattında yaşanan sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldiği Anderlecht maçının 75. dakikasında oyundan alınan Edin Dzeko'da kırık tespit edildi.

Maça ilk 11'de başlayan ve bir de gol atan Edin Dzeko, 75. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bırakmıştı.

Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edilirken tecrübeli isim, Mert Hakan Yandaş gibi elinde özel sargıyla oynayabilecek.

İlerleyen yaşına karşın profesyonelli ve performansıyla dikkat çeken Edin Dzeko bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 2240 dakika süre aldı ve 19 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.