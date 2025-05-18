Fenerbahçe'ye kötü haber: Martinez’e iki dev talip oldu

Kalesinde istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe’nin gelecek sezonki 1 numaralı hedefi Emiliano Martinez’den kötü haber geldi. Aston Villa’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli file bekçisi için Fenerbahçe’ye Avrupa devleri rakip oldu.

İngiliz basınından çıkan haberlere göre; Arjantin Milli Takımı ile son Dünya Kupası’nı kazanan Martinez, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri büyük ve rekabetçi bir kulüpte oynamak istediği için reddetti.

MANCHESTER UNİTED VE BARCELONA DEVREDE

Arjantin basınına göre ise 32 yaşındaki kaleciye gelecek sezon için iki Avrupa devi talip oldu. Bu tekliflerden ilkinin Manchehster United'dan geldiği belirtilirken, İngiliz devinin gelecek sezon Andre Onana'yı kalesinde düşünmediği iddia edildi.

Martinez için bir diğer teklif ise La liga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’dan geldi. Katalan ekibi, gelecek sezon kalesinde rekabet istediği ve bu nedenle Emiliano Martinez'i kadrosunda bulundurmayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan Emiliano Martinez ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aston Villa ise Arjantinli kaleciden elde edeceği bonservis geliriyle Espanyol'un file bekçisi Joan Garcia'yı transfer etmeyi planlıyor.