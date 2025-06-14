Fenerbahçe’ye kötü haber: Şampiyon kulüp talip oldu

Fenerbahçe’nin kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takım yarım sezonda gösterdiği performansla övgü toplayan Slovak stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak isterken bu transferde güçlü bir rakip çıktı. İtalyan basınından Football Italia’nın haberine göre 30 yaşındaki stoper Serie A’nın son şampiyonu Napoli’ye önerildi.

Haberde Skriniar’ın İtalya’ya dönmek istediği belirtilirken Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray’ında bu transferde devrede olduğu ifade edildi.

Skriniar yarım sezon oynadığı Fenerbahçe’de 23 maça çıkıp 3 gol ve 2 asist kaydetmişti.