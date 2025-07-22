Fenerbahçe'ye kötü haber: Transfer iptal oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Feyenoord'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Hollanda ekibi, kadronun en önemli isimlerinden David Hancko'nun transferi için bir süredir Suudi Arabistan temsilcili Al Nassr ile görüşüyordu.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre 27 yaşındaki Slovak stoperin transferi iptal oldu.

Deneyimli futbolcu, takımının Almanya’daki kampında yer alacak ve yeni sezona hazırlıklarına başlayacak.

Hancko, 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Feyenoord'un en değerli ikinci oyuncusu konumundaydı.