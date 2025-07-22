Fenerbahçe'ye kötü haber: Transfer iptal oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye kötü haber: Transfer iptal oldu

Feyenoord'un Slovak yıldızı David Hancko'nun Al Nassr'a transferinin iptal olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Feyenoord'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Hollanda ekibi, kadronun en önemli isimlerinden David Hancko'nun transferi için bir süredir Suudi Arabistan temsilcili Al Nassr ile görüşüyordu.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre 27 yaşındaki Slovak stoperin transferi iptal oldu.

Deneyimli futbolcu, takımının Almanya’daki kampında yer alacak ve yeni sezona hazırlıklarına başlayacak.

Hancko, 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Feyenoord'un en değerli ikinci oyuncusu konumundaydı.

Son Haberler
Altan Öymen son yolculuğuna uğurlanıyor
Altan Öymen son yolculuğuna uğurlanıyor
Aynı işletmeden yaş pasta yiyen 79 kişi hastanelik oldu
Aynı işletmeden yaş pasta yiyen 79 kişi hastanelik oldu
Galatasaray'dan karar! 2. Lig'de mücadele edecekler
Galatasaray'dan karar! 2. Lig'de mücadele edecekler
4 aylık takiple gelen operasyon! Haraca bağlayan çete çökertildi
4 aylık takiple gelen operasyon! Haraca bağlayan çete çökertildi
Bingöl’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Bingöl’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var