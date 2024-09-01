Fenerbahçe'ye Krunic piyangosu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak

Teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan, Fenerbahçe taraftarının istenmeyen adam ilan ettiği Rade Krunic'e sürpriz bir talip çıktı.

Geldiği günden bu yana beklenen performansı sergilemedi için yoğun eleştirilerin hedefinde olan Boşnak orta saha oyuncusu için Kızılyıldız devreye girdi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Sırp ekibinin, Rade Krunic'i kiralamak için Sarı-Lacivertli kulüple görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sırp basınından Mozzartsport'un aktardığı habere göre Kızılyıldız'ın, Feyenoord'a gönderdiği In-beom Hwang'ın yerine Krunic'i transfer etmek istediği vurgulandı.

Haberde Rade Krunic'in yıllar önce de Kızılyıldız'ın gündemine geldiği ancak deneyimli futbolcunun o dönem Empoli'yi tercih ettiği hatırlatıldı.

Geçen sezonun devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Rade Krunic'in bonservisi bu sezon 3.5 milyon karşılığında alınmıştı. Ancak Jose Mourinho'nun birkaç maçta şans verdiği, ancak bekleneni veremeyen Krunic, Fenerbahçe tarafından satış listesine konulmuştu.