Fenerbahçe’ye Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao’dan kötü haber geldi

Fenerbahçe’nin dün 3-1 kazandığı Başakşehir maçında sakatlanan Livakovic, Oğuz Aydın ve Beco geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Sarı lacivertliler yapılan kontroller sonrası 3 oyuncunun durumunu açıkladı. Buna göre 3 oyuncunun da uzun süre sahalardan uzak olması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre;

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."