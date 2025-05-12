Fenerbahçe’ye Livakovic piyangosu

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Fenerbahçe’ye Livakovic piyangosu

Fenerbahçe’de düzenli forma şansı bulamayan ve gelecek sezonun planlamasında yer almayan kaleci Dominik Livakovic’e İtalya’dan talip çıktı.

Fenerbahçe, gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimleri netleştirmeye başlarken, bu oyunculara ilgiler de atmaya başladı. Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü beklentilere karşılık veremeyen Hırvat kaleci Livakovic bir süre önce satış listesine koyuldu. Kendisi de 2026 Dünya Kupası’nda yer almak için düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 30 yaşındaki tecrübeli eldivene teklif geldi.

DE GEA'NIN YERİNİ ALACAK

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Livakovic'i listesine aldı. Mevcut kalecileri David De Gea'nın başarılı geçen sezonun ardından ciddi teklifler alması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. De Gea'nın takımdan ayrılması halinde, Mor Menekşeler'in rotasını Livakovic'e çevirmesi bekleniyor. Fenerbahçe bu transferden 7-8 milyon euro gelir elde etmeyi bekliyor.

Livakovic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 gol yerken, 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

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