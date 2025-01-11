Fenerbahçe’ye Livakovic’ten sevindiren haber geldi

Fenerbahçe’nin kalecisi Livakovic, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Hırvat kaleciden sevindiren haber geldi. Tecrübeli eldivenin deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Livakovic, hanüz hazır olmadığı için Hatayspor’a karşı oynayamamıştı.

Livakovic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı. 30 yaşındaki kaleci bu karşılaşmalarda 2.223 dakika sahada kaldı. Kalesinde 29 gol gören Livakovic, 8 kez ise gole izin vermedi.