Fenerbahçe’ye Medina’dan kötü haber geldi. Dev kulüp devreye girdi

Fenerbahçe sezon başında kadrosuna katamadığı Cristian Medina için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde renklerine bağlamanın hesaplarını yaparken Arjantin basınından sürpriz bir haber geçildi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde Cristian Medina için Porto ve Botafogo'nun da devreye girdiği belirtildi.

Yine haberde Porto'nun transferde avantajlı konumda olduğu ancak Fenerbahçe ve Botafogo'nun da pes etmediği yazıldı.

Cristian Medina'nın ara transfer döneminde Boca Juniors'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.