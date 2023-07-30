Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışında kaldı.

Fenerbahçe'ye Merih Demiral müjdesi

Editör: Fatma Demirkaya

Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesindeki yıldız isim kadro dışı kaldı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı kaldı.

İtalyan basını, "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" diyerek haberi duyurdu.

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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