Fenerbahçe'ye Mimovic teklifi!

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Ognjen Mimovic'e talip çıktı.

Fenerbahçe'de yaz döneminin başından itibaren ayrılığı konuşulan Sırp oyuncu Ognjen Mimovic'e talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Polonya ekibi Pogon Szczecin, Ognjen Mimovic için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Zenit'e kiralık olak gönderilmişti. Ancak Rusya'da yeterli süre bulamayan Mimovic'in forma giyebileceği bir takıma kiralanması yeniden gündeme gelmişti.

