Fenerbahçe'ye müjde! Feyenoord gol silahını Marsilya'ya sattı

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord David Hancko'nun ardından önemli bir satış daha yapmaya hazırlanıyor.

MARSILYA PAIXAO'YU TRANSFER EDİYOR

Hollanda temsilcisi bir süredir Premier Lig ekibi Leeds United'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao için Marsilya'dan gelen teklifi kabul etti.

La Provence'ın haberine göre; Marsilya 32 milyon Euro artı bonus maddeleri içeren bir bonservis bedeli karşılığında Paixao transferini gerçekleştirecek.

Yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi için Marsilya'ya seyehat etmesine izin verildiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklenildiği kaydedildi.

47 MAÇTA 37 GOL KATKISIYLA OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla toplam 47 maça çıkan Paxiao 18 gol, 19 asistlik etkileyici performansıyla adından söz ettirmişti.