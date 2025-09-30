Fenerbahçe'ye Nice karşısında Sırp hakem!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. haftada oynacağı Nice maçının hakemi belli oldu. Kritik mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

