Fenerbahçe'ye Nice karşısında Sırp hakem!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Nice karşısında Sırp hakem!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, perşembe günü sahasında Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından bu mücadelede görev yapacak hakem açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. haftada oynacağı Nice maçının hakemi belli oldu. Kritik mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak.

Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadıNe yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

cc.jpeg

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli olduHakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli oldu

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Galatasaray taraftarları Liverpool'a uykusunu haram etti!Galatasaray taraftarları Liverpool'a uykusunu haram etti!

Nice maçından önce Fenerbahçe'yi yıkan haber!Nice maçından önce Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Türk futbolunda skandal hata! Hükmen mağlubiyet kapıdaTürk futbolunda skandal hata! Hükmen mağlubiyet kapıda

Jose Mourinho'dan flaş sözler!Jose Mourinho'dan flaş sözler!

Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...

Son Haberler
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!